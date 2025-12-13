- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
38 (79.16%)
Negociações com perda:
10 (20.83%)
Melhor negociação:
1.76 USD
Pior negociação:
-6.65 USD
Lucro bruto:
20.16 USD (2 194 pips)
Perda bruta:
-13.51 USD (1 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (3.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.86 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
77.36%
Depósito máximo carregado:
19.93%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.00
Negociações longas:
29 (60.42%)
Negociações curtas:
19 (39.58%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
0.53 USD
Perda média:
-1.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.65 USD (1)
Crescimento mensal:
29.81%
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.65 USD (30.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.19% (6.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.36% (6.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDp
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDp
|969
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.76 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.79 USD
Máxima perda consecutiva: -1.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
52
USD
USD
2
60%
48
79%
77%
1.49
0.14
USD
USD
17%
1:500