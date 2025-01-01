Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 5 223%
- Abonnés
- 4
- Semaines
- 239
- Trades
- 1471
- Gagner
- 75%
- Facteur de profit
- 1.86
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 550%
- Abonnés
- 19
- Semaines
- 86
- Trades
- 632
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.34
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 620%
- Abonnés
- 7
- Semaines
- 209
- Trades
- 2002
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.70
- DD max.
- 33%
- Croissance
- 875%
- Abonnés
- 58
- Semaines
- 31
- Trades
- 699
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 3.82
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 552%
- Abonnés
- 23
- Semaines
- 131
- Trades
- 1253
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.63
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 285%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 74
- Trades
- 451
- Gagner
- 49%
- Facteur de profit
- 1.40
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 1 637%
- Abonnés
- 85
- Semaines
- 215
- Trades
- 5534
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.68
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 1 707%
- Abonnés
- 110
- Semaines
- 53
- Trades
- 1628
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 5.93
- DD max.
- 33%
- Croissance
- 702%
- Abonnés
- 32
- Semaines
- 47
- Trades
- 147
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.28
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 1 398%
- Abonnés
- 6
- Semaines
- 159
- Trades
- 618
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 3.42
- DD max.
- 32%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.