トレード:
48
利益トレード:
38 (79.16%)
損失トレード:
10 (20.83%)
ベストトレード:
1.76 USD
最悪のトレード:
-6.65 USD
総利益:
20.16 USD (2 194 pips)
総損失:
-13.51 USD (1 225 pips)
最大連続の勝ち:
9 (3.79 USD)
最大連続利益:
3.86 USD (7)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
77.36%
最大入金額:
19.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.00
長いトレード:
29 (60.42%)
短いトレード:
19 (39.58%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
0.53 USD
平均損失:
-1.35 USD
最大連続の負け:
2 (-1.98 USD)
最大連続損失:
-6.65 USD (1)
月間成長:
29.81%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.65 USD (30.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.19% (6.65 USD)
エクイティによる:
17.36% (6.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDp
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDp
|969
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.76 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.79 USD
最大連続損失: -1.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
30%
0
0
USD
USD
52
USD
USD
2
60%
48
79%
77%
1.49
0.14
USD
USD
17%
1:500