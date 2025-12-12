- 成长
交易:
212
盈利交易:
163 (76.88%)
亏损交易:
49 (23.11%)
最好交易:
17.85 USD
最差交易:
-120.00 USD
毛利:
725.17 USD (1 432 016 pips)
毛利亏损:
-719.14 USD (663 800 pips)
最大连续赢利:
17 (61.88 USD)
最大连续盈利:
72.15 USD (14)
夏普比率:
0.05
交易活动:
37.48%
最大入金加载:
151.13%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
73
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
0.01
长期交易:
126 (59.43%)
短期交易:
86 (40.57%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
4.45 USD
平均损失:
-14.68 USD
最大连续失误:
9 (-139.55 USD)
最大连续亏损:
-180.00 USD (3)
每月增长:
6.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
63.60 USD
最大值:
487.01 USD (93.05%)
相对跌幅:
结余:
93.05% (487.01 USD)
净值:
63.65% (25.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|183
|BTCUSDm
|28
|USOILm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-76
|BTCUSDm
|79
|USOILm
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|100K
|BTCUSDm
|668K
|USOILm
|274
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.85 USD
最差交易: -120 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +61.88 USD
最大连续亏损: -139.55 USD
