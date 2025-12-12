СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLD BTC 1
Do Van Mui

GOLD BTC 1

Do Van Mui
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 16%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
210
Прибыльных трейдов:
162 (77.14%)
Убыточных трейдов:
48 (22.86%)
Лучший трейд:
17.85 USD
Худший трейд:
-120.00 USD
Общая прибыль:
715.17 USD (1 422 016 pips)
Общий убыток:
-699.14 USD (643 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (61.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.15 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
43.92%
Макс. загрузка депозита:
151.13%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
102
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
126 (60.00%)
Коротких трейдов:
84 (40.00%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
4.41 USD
Средний убыток:
-14.57 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-139.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-180.00 USD (3)
Прирост в месяц:
16.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
63.60 USD
Максимальная:
487.01 USD (93.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.05% (487.01 USD)
По эквити:
63.65% (25.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 181
BTCUSDm 28
USOILm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -66
BTCUSDm 79
USOILm 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 110K
BTCUSDm 668K
USOILm 274
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.85 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +61.88 USD
Макс. убыток в серии: -139.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD BTC 1
99 USD в месяц
16%
0
0
USD
116
USD
2
0%
210
77%
44%
1.02
0.08
USD
93%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.