Всего трейдов:
210
Прибыльных трейдов:
162 (77.14%)
Убыточных трейдов:
48 (22.86%)
Лучший трейд:
17.85 USD
Худший трейд:
-120.00 USD
Общая прибыль:
715.17 USD (1 422 016 pips)
Общий убыток:
-699.14 USD (643 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (61.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.15 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
43.92%
Макс. загрузка депозита:
151.13%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
102
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
126 (60.00%)
Коротких трейдов:
84 (40.00%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
4.41 USD
Средний убыток:
-14.57 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-139.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-180.00 USD (3)
Прирост в месяц:
16.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
63.60 USD
Максимальная:
487.01 USD (93.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.05% (487.01 USD)
По эквити:
63.65% (25.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|181
|BTCUSDm
|28
|USOILm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-66
|BTCUSDm
|79
|USOILm
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|110K
|BTCUSDm
|668K
|USOILm
|274
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.85 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +61.88 USD
Макс. убыток в серии: -139.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
