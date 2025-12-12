SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GOLD BTC 1
Do Van Mui

GOLD BTC 1

Do Van Mui
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 39%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
222
Transacciones Rentables:
172 (77.47%)
Transacciones Irrentables:
50 (22.52%)
Mejor transacción:
17.85 USD
Peor transacción:
-120.00 USD
Beneficio Bruto:
760.10 USD (1 466 954 pips)
Pérdidas Brutas:
-721.08 USD (665 738 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (61.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
72.15 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
36.28%
Carga máxima del depósito:
151.13%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
69
Tiempo medio de espera:
45 minutos
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
127 (57.21%)
Transacciones Cortas:
95 (42.79%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.18 USD
Beneficio medio:
4.42 USD
Pérdidas medias:
-14.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-139.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-180.00 USD (3)
Crecimiento al mes:
39.02%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
63.60 USD
Máxima:
487.01 USD (93.05%)
Reducción relativa:
De balance:
93.05% (487.01 USD)
De fondos:
63.65% (25.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 193
BTCUSDm 28
USOILm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm -43
BTCUSDm 79
USOILm 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 133K
BTCUSDm 668K
USOILm 274
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.85 USD
Peor transacción: -120 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +61.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -139.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
