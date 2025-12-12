- Wachstum
Trades insgesamt:
229
Gewinntrades:
179 (78.16%)
Verlusttrades:
50 (21.83%)
Bester Trade:
17.85 USD
Schlechtester Trade:
-120.00 USD
Bruttoprofit:
791.30 USD (1 498 164 pips)
Bruttoverlust:
-721.08 USD (665 738 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (61.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
72.15 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
34.96%
Max deposit load:
151.13%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
68
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
0.14
Long-Positionen:
134 (58.52%)
Short-Positionen:
95 (41.48%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-139.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-180.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
70.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
63.60 USD
Maximaler:
487.01 USD (93.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
93.05% (487.01 USD)
Kapital:
63.65% (25.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|200
|BTCUSDm
|28
|USOILm
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|-12
|BTCUSDm
|79
|USOILm
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|164K
|BTCUSDm
|668K
|USOILm
|274
Bester Trade: +17.85 USD
Schlechtester Trade: -120 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +61.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -139.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
