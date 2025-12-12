SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GOLD BTC 1
Do Van Mui

GOLD BTC 1

Do Van Mui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 70%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
229
Gewinntrades:
179 (78.16%)
Verlusttrades:
50 (21.83%)
Bester Trade:
17.85 USD
Schlechtester Trade:
-120.00 USD
Bruttoprofit:
791.30 USD (1 498 164 pips)
Bruttoverlust:
-721.08 USD (665 738 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (61.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
72.15 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
34.96%
Max deposit load:
151.13%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
68
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
0.14
Long-Positionen:
134 (58.52%)
Short-Positionen:
95 (41.48%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-139.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-180.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
70.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
63.60 USD
Maximaler:
487.01 USD (93.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
93.05% (487.01 USD)
Kapital:
63.65% (25.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 200
BTCUSDm 28
USOILm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -12
BTCUSDm 79
USOILm 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 164K
BTCUSDm 668K
USOILm 274
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.85 USD
Schlechtester Trade: -120 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +61.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -139.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 12:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
