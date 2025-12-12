- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
222
利益トレード:
172 (77.47%)
損失トレード:
50 (22.52%)
ベストトレード:
17.85 USD
最悪のトレード:
-120.00 USD
総利益:
760.10 USD (1 466 954 pips)
総損失:
-721.08 USD (665 738 pips)
最大連続の勝ち:
17 (61.88 USD)
最大連続利益:
72.15 USD (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
36.28%
最大入金額:
151.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
69
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
127 (57.21%)
短いトレード:
95 (42.79%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.18 USD
平均利益:
4.42 USD
平均損失:
-14.42 USD
最大連続の負け:
9 (-139.55 USD)
最大連続損失:
-180.00 USD (3)
月間成長:
39.02%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
63.60 USD
最大の:
487.01 USD (93.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
93.05% (487.01 USD)
エクイティによる:
63.65% (25.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|193
|BTCUSDm
|28
|USOILm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-43
|BTCUSDm
|79
|USOILm
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|133K
|BTCUSDm
|668K
|USOILm
|274
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.85 USD
最悪のトレード: -120 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +61.88 USD
最大連続損失: -139.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
39%
0
0
USD
USD
139
USD
USD
3
0%
222
77%
36%
1.05
0.18
USD
USD
93%
1:200