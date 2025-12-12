- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
222
Negociações com lucro:
172 (77.47%)
Negociações com perda:
50 (22.52%)
Melhor negociação:
17.85 USD
Pior negociação:
-120.00 USD
Lucro bruto:
760.10 USD (1 466 954 pips)
Perda bruta:
-721.08 USD (665 738 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (61.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
72.15 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
36.28%
Depósito máximo carregado:
151.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
69
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
127 (57.21%)
Negociações curtas:
95 (42.79%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.18 USD
Lucro médio:
4.42 USD
Perda média:
-14.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-139.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-180.00 USD (3)
Crescimento mensal:
39.02%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
63.60 USD
Máximo:
487.01 USD (93.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
93.05% (487.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.65% (25.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|193
|BTCUSDm
|28
|USOILm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-43
|BTCUSDm
|79
|USOILm
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|133K
|BTCUSDm
|668K
|USOILm
|274
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.85 USD
Pior negociação: -120 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +61.88 USD
Máxima perda consecutiva: -139.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
