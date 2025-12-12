SinaisSeções
Do Van Mui

GOLD BTC 1

Do Van Mui
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 39%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
222
Negociações com lucro:
172 (77.47%)
Negociações com perda:
50 (22.52%)
Melhor negociação:
17.85 USD
Pior negociação:
-120.00 USD
Lucro bruto:
760.10 USD (1 466 954 pips)
Perda bruta:
-721.08 USD (665 738 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (61.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
72.15 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
36.28%
Depósito máximo carregado:
151.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
69
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
0.08
Negociações longas:
127 (57.21%)
Negociações curtas:
95 (42.79%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.18 USD
Lucro médio:
4.42 USD
Perda média:
-14.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-139.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-180.00 USD (3)
Crescimento mensal:
39.02%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
63.60 USD
Máximo:
487.01 USD (93.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
93.05% (487.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.65% (25.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 193
BTCUSDm 28
USOILm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -43
BTCUSDm 79
USOILm 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 133K
BTCUSDm 668K
USOILm 274
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.85 USD
Pior negociação: -120 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +61.88 USD
Máxima perda consecutiva: -139.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
