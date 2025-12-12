- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
15 (33.33%)
亏损交易:
30 (66.67%)
最好交易:
41.64 USD
最差交易:
-47.77 USD
毛利:
237.55 USD (34 777 pips)
毛利亏损:
-643.32 USD (29 201 pips)
最大连续赢利:
4 (41.26 USD)
最大连续盈利:
58.44 USD (2)
夏普比率:
-0.42
交易活动:
83.25%
最大入金加载:
27.93%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
19 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
27 (60.00%)
短期交易:
18 (40.00%)
利润因子:
0.37
预期回报:
-9.02 USD
平均利润:
15.84 USD
平均损失:
-21.44 USD
最大连续失误:
10 (-215.50 USD)
最大连续亏损:
-215.50 USD (10)
每月增长:
-13.53%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
405.77 USD
最大值:
405.77 USD (13.53%)
相对跌幅:
结余:
13.53% (405.77 USD)
净值:
5.45% (152.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|ETHUSD
|5
|EURGBPb
|4
|EURCHFb
|4
|BNBUSD
|4
|BCHUSD
|3
|EURNZDb
|3
|GBPJPYb
|2
|AUDNZDb
|2
|DOTUSD
|2
|SOLUSD
|2
|AUDCADb
|1
|ATOUSD
|1
|LNKUSD
|1
|EURCADb
|1
|AUDJPYb
|1
|XLMUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-46
|ETHUSD
|31
|EURGBPb
|-46
|EURCHFb
|-28
|BNBUSD
|-55
|BCHUSD
|-60
|EURNZDb
|-71
|GBPJPYb
|-6
|AUDNZDb
|25
|DOTUSD
|-4
|SOLUSD
|-56
|AUDCADb
|-22
|ATOUSD
|0
|LNKUSD
|0
|EURCADb
|-16
|AUDJPYb
|-28
|XLMUSD
|-23
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-2.7K
|ETHUSD
|17K
|EURGBPb
|-382
|EURCHFb
|-221
|BNBUSD
|-3K
|BCHUSD
|-3.6K
|EURNZDb
|-638
|GBPJPYb
|-95
|AUDNZDb
|445
|DOTUSD
|-29
|SOLUSD
|-480
|AUDCADb
|-304
|ATOUSD
|-11
|LNKUSD
|-65
|EURCADb
|-209
|AUDJPYb
|-418
|XLMUSD
|-110
- 入金加载
- 提取
最好交易: +41.64 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +41.26 USD
最大连续亏损: -215.50 USD
没有评论
