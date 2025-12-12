信号部分
Maxim Kuzmenko

Signal AMarkets

Maxim Kuzmenko
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -14%
AMarkets-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
45
盈利交易:
15 (33.33%)
亏损交易:
30 (66.67%)
最好交易:
41.64 USD
最差交易:
-47.77 USD
毛利:
237.55 USD (34 777 pips)
毛利亏损:
-643.32 USD (29 201 pips)
最大连续赢利:
4 (41.26 USD)
最大连续盈利:
58.44 USD (2)
夏普比率:
-0.42
交易活动:
83.25%
最大入金加载:
27.93%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
19 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
27 (60.00%)
短期交易:
18 (40.00%)
利润因子:
0.37
预期回报:
-9.02 USD
平均利润:
15.84 USD
平均损失:
-21.44 USD
最大连续失误:
10 (-215.50 USD)
最大连续亏损:
-215.50 USD (10)
每月增长:
-13.53%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
405.77 USD
最大值:
405.77 USD (13.53%)
相对跌幅:
结余:
13.53% (405.77 USD)
净值:
5.45% (152.94 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 8
ETHUSD 5
EURGBPb 4
EURCHFb 4
BNBUSD 4
BCHUSD 3
EURNZDb 3
GBPJPYb 2
AUDNZDb 2
DOTUSD 2
SOLUSD 2
AUDCADb 1
ATOUSD 1
LNKUSD 1
EURCADb 1
AUDJPYb 1
XLMUSD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -46
ETHUSD 31
EURGBPb -46
EURCHFb -28
BNBUSD -55
BCHUSD -60
EURNZDb -71
GBPJPYb -6
AUDNZDb 25
DOTUSD -4
SOLUSD -56
AUDCADb -22
ATOUSD 0
LNKUSD 0
EURCADb -16
AUDJPYb -28
XLMUSD -23
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -2.7K
ETHUSD 17K
EURGBPb -382
EURCHFb -221
BNBUSD -3K
BCHUSD -3.6K
EURNZDb -638
GBPJPYb -95
AUDNZDb 445
DOTUSD -29
SOLUSD -480
AUDCADb -304
ATOUSD -11
LNKUSD -65
EURCADb -209
AUDJPYb -418
XLMUSD -110
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +41.64 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +41.26 USD
最大连续亏损: -215.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AMarkets-Real
0.00 × 1
HFMarketsSA1-Live Server 8
4.40 × 10
Tickmill-Live10
15.20 × 10
没有评论
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 14:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
