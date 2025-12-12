SignalsSections
Maxim Kuzmenko

Signal AMarkets

Maxim Kuzmenko
0 reviews
2 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 -10%
AMarkets-Real
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
41
Profit Trades:
15 (36.58%)
Loss Trades:
26 (63.41%)
Best trade:
41.64 USD
Worst trade:
-47.77 USD
Gross Profit:
237.55 USD (34 777 pips)
Gross Loss:
-533.91 USD (28 469 pips)
Maximum consecutive wins:
4 (41.26 USD)
Maximal consecutive profit:
58.44 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.33
Trading activity:
78.24%
Max deposit load:
27.93%
Latest trade:
3 minutes ago
Trades per week:
31
Avg holding time:
16 hours
Recovery Factor:
-1.00
Long Trades:
23 (56.10%)
Short Trades:
18 (43.90%)
Profit Factor:
0.44
Expected Payoff:
-7.23 USD
Average Profit:
15.84 USD
Average Loss:
-20.54 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-135.18 USD)
Maximal consecutive loss:
-142.30 USD (4)
Monthly growth:
-9.88%
Algo trading:
4%
Drawdown by balance:
Absolute:
296.36 USD
Maximal:
296.36 USD (9.88%)
Relative drawdown:
By Balance:
9.88% (296.36 USD)
By Equity:
5.45% (152.94 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
BTCUSD 8
ETHUSD 5
BNBUSD 4
BCHUSD 3
EURCHFb 3
EURNZDb 3
EURGBPb 2
GBPJPYb 2
AUDNZDb 2
DOTUSD 2
SOLUSD 2
AUDCADb 1
ATOUSD 1
LNKUSD 1
EURCADb 1
AUDJPYb 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -46
ETHUSD 31
BNBUSD -55
BCHUSD -60
EURCHFb 0
EURNZDb -71
EURGBPb 12
GBPJPYb -6
AUDNZDb 25
DOTUSD -4
SOLUSD -56
AUDCADb -22
ATOUSD 0
LNKUSD 0
EURCADb -16
AUDJPYb -28
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -2.7K
ETHUSD 17K
BNBUSD -3K
BCHUSD -3.6K
EURCHFb -79
EURNZDb -638
EURGBPb 98
GBPJPYb -95
AUDNZDb 445
DOTUSD -29
SOLUSD -480
AUDCADb -304
ATOUSD -11
LNKUSD -65
EURCADb -209
AUDJPYb -418
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +41.64 USD
Worst trade: -48 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +41.26 USD
Maximal consecutive loss: -135.18 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AMarkets-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

AMarkets-Real
0.00 × 1
HFMarketsSA1-Live Server 8
4.40 × 10
Tickmill-Live10
15.20 × 10
No reviews
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 14:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Signal AMarkets
30 USD per month
-10%
0
0
USD
2.7K
USD
2
4%
41
36%
78%
0.44
-7.23
USD
10%
1:500
