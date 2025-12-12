- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
15 (33.33%)
Negociações com perda:
30 (66.67%)
Melhor negociação:
41.64 USD
Pior negociação:
-47.77 USD
Lucro bruto:
237.55 USD (34 777 pips)
Perda bruta:
-643.32 USD (29 201 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (41.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
58.44 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.42
Atividade de negociação:
84.33%
Depósito máximo carregado:
27.93%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
27 (60.00%)
Negociações curtas:
18 (40.00%)
Fator de lucro:
0.37
Valor esperado:
-9.02 USD
Lucro médio:
15.84 USD
Perda média:
-21.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-215.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-215.50 USD (10)
Crescimento mensal:
-13.53%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
405.77 USD
Máximo:
405.77 USD (13.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.53% (405.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.45% (152.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|ETHUSD
|5
|EURGBPb
|4
|EURCHFb
|4
|BNBUSD
|4
|BCHUSD
|3
|EURNZDb
|3
|GBPJPYb
|2
|AUDNZDb
|2
|DOTUSD
|2
|SOLUSD
|2
|AUDCADb
|1
|ATOUSD
|1
|LNKUSD
|1
|EURCADb
|1
|AUDJPYb
|1
|XLMUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-46
|ETHUSD
|31
|EURGBPb
|-46
|EURCHFb
|-28
|BNBUSD
|-55
|BCHUSD
|-60
|EURNZDb
|-71
|GBPJPYb
|-6
|AUDNZDb
|25
|DOTUSD
|-4
|SOLUSD
|-56
|AUDCADb
|-22
|ATOUSD
|0
|LNKUSD
|0
|EURCADb
|-16
|AUDJPYb
|-28
|XLMUSD
|-23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-2.7K
|ETHUSD
|17K
|EURGBPb
|-382
|EURCHFb
|-221
|BNBUSD
|-3K
|BCHUSD
|-3.6K
|EURNZDb
|-638
|GBPJPYb
|-95
|AUDNZDb
|445
|DOTUSD
|-29
|SOLUSD
|-480
|AUDCADb
|-304
|ATOUSD
|-11
|LNKUSD
|-65
|EURCADb
|-209
|AUDJPYb
|-418
|XLMUSD
|-110
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +41.64 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +41.26 USD
Máxima perda consecutiva: -215.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsSA1-Live Server 8
|4.40 × 10
|
Tickmill-Live10
|15.20 × 10
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-14%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
4%
45
33%
84%
0.36
-9.02
USD
USD
14%
1:500