Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
15 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
30 (66.67%)
Mejor transacción:
41.64 USD
Peor transacción:
-47.77 USD
Beneficio Bruto:
237.55 USD (34 777 pips)
Pérdidas Brutas:
-643.32 USD (29 201 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (41.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
58.44 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.42
Actividad comercial:
84.33%
Carga máxima del depósito:
27.93%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
27 (60.00%)
Transacciones Cortas:
18 (40.00%)
Factor de Beneficio:
0.37
Beneficio Esperado:
-9.02 USD
Beneficio medio:
15.84 USD
Pérdidas medias:
-21.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-215.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-215.50 USD (10)
Crecimiento al mes:
-13.53%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
405.77 USD
Máxima:
405.77 USD (13.53%)
Reducción relativa:
De balance:
13.53% (405.77 USD)
De fondos:
5.45% (152.94 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|ETHUSD
|5
|EURGBPb
|4
|EURCHFb
|4
|BNBUSD
|4
|BCHUSD
|3
|EURNZDb
|3
|GBPJPYb
|2
|AUDNZDb
|2
|DOTUSD
|2
|SOLUSD
|2
|AUDCADb
|1
|ATOUSD
|1
|LNKUSD
|1
|EURCADb
|1
|AUDJPYb
|1
|XLMUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-46
|ETHUSD
|31
|EURGBPb
|-46
|EURCHFb
|-28
|BNBUSD
|-55
|BCHUSD
|-60
|EURNZDb
|-71
|GBPJPYb
|-6
|AUDNZDb
|25
|DOTUSD
|-4
|SOLUSD
|-56
|AUDCADb
|-22
|ATOUSD
|0
|LNKUSD
|0
|EURCADb
|-16
|AUDJPYb
|-28
|XLMUSD
|-23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-2.7K
|ETHUSD
|17K
|EURGBPb
|-382
|EURCHFb
|-221
|BNBUSD
|-3K
|BCHUSD
|-3.6K
|EURNZDb
|-638
|GBPJPYb
|-95
|AUDNZDb
|445
|DOTUSD
|-29
|SOLUSD
|-480
|AUDCADb
|-304
|ATOUSD
|-11
|LNKUSD
|-65
|EURCADb
|-209
|AUDJPYb
|-418
|XLMUSD
|-110
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +41.64 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +41.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -215.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsSA1-Live Server 8
|4.40 × 10
|
Tickmill-Live10
|15.20 × 10
No hay comentarios
