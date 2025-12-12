SeñalesSecciones
Maxim Kuzmenko

Signal AMarkets

Maxim Kuzmenko
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -14%
AMarkets-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
15 (33.33%)
Transacciones Irrentables:
30 (66.67%)
Mejor transacción:
41.64 USD
Peor transacción:
-47.77 USD
Beneficio Bruto:
237.55 USD (34 777 pips)
Pérdidas Brutas:
-643.32 USD (29 201 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (41.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
58.44 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.42
Actividad comercial:
84.33%
Carga máxima del depósito:
27.93%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
27 (60.00%)
Transacciones Cortas:
18 (40.00%)
Factor de Beneficio:
0.37
Beneficio Esperado:
-9.02 USD
Beneficio medio:
15.84 USD
Pérdidas medias:
-21.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-215.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-215.50 USD (10)
Crecimiento al mes:
-13.53%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
405.77 USD
Máxima:
405.77 USD (13.53%)
Reducción relativa:
De balance:
13.53% (405.77 USD)
De fondos:
5.45% (152.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 8
ETHUSD 5
EURGBPb 4
EURCHFb 4
BNBUSD 4
BCHUSD 3
EURNZDb 3
GBPJPYb 2
AUDNZDb 2
DOTUSD 2
SOLUSD 2
AUDCADb 1
ATOUSD 1
LNKUSD 1
EURCADb 1
AUDJPYb 1
XLMUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -46
ETHUSD 31
EURGBPb -46
EURCHFb -28
BNBUSD -55
BCHUSD -60
EURNZDb -71
GBPJPYb -6
AUDNZDb 25
DOTUSD -4
SOLUSD -56
AUDCADb -22
ATOUSD 0
LNKUSD 0
EURCADb -16
AUDJPYb -28
XLMUSD -23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -2.7K
ETHUSD 17K
EURGBPb -382
EURCHFb -221
BNBUSD -3K
BCHUSD -3.6K
EURNZDb -638
GBPJPYb -95
AUDNZDb 445
DOTUSD -29
SOLUSD -480
AUDCADb -304
ATOUSD -11
LNKUSD -65
EURCADb -209
AUDJPYb -418
XLMUSD -110
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +41.64 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +41.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -215.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AMarkets-Real
0.00 × 1
HFMarketsSA1-Live Server 8
4.40 × 10
Tickmill-Live10
15.20 × 10
No hay comentarios
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 14:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
