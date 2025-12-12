СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Signal AMarkets
Maxim Kuzmenko

Signal AMarkets

Maxim Kuzmenko
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -12%
AMarkets-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
15 (34.88%)
Убыточных трейдов:
28 (65.12%)
Лучший трейд:
41.64 USD
Худший трейд:
-47.77 USD
Общая прибыль:
237.55 USD (34 777 pips)
Общий убыток:
-585.04 USD (28 721 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (41.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.44 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.38
Торговая активность:
80.51%
Макс. загрузка депозита:
27.93%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
25 (58.14%)
Коротких трейдов:
18 (41.86%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-8.08 USD
Средняя прибыль:
15.84 USD
Средний убыток:
-20.89 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-157.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-157.22 USD (8)
Прирост в месяц:
-11.58%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
347.49 USD
Максимальная:
347.49 USD (11.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.58% (347.49 USD)
По эквити:
5.45% (152.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 8
ETHUSD 5
EURCHFb 4
BNBUSD 4
BCHUSD 3
EURNZDb 3
EURGBPb 2
GBPJPYb 2
AUDNZDb 2
DOTUSD 2
SOLUSD 2
AUDCADb 1
ATOUSD 1
LNKUSD 1
EURCADb 1
AUDJPYb 1
XLMUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -46
ETHUSD 31
EURCHFb -28
BNBUSD -55
BCHUSD -60
EURNZDb -71
EURGBPb 12
GBPJPYb -6
AUDNZDb 25
DOTUSD -4
SOLUSD -56
AUDCADb -22
ATOUSD 0
LNKUSD 0
EURCADb -16
AUDJPYb -28
XLMUSD -23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -2.7K
ETHUSD 17K
EURCHFb -221
BNBUSD -3K
BCHUSD -3.6K
EURNZDb -638
EURGBPb 98
GBPJPYb -95
AUDNZDb 445
DOTUSD -29
SOLUSD -480
AUDCADb -304
ATOUSD -11
LNKUSD -65
EURCADb -209
AUDJPYb -418
XLMUSD -110
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.64 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +41.26 USD
Макс. убыток в серии: -157.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AMarkets-Real
0.00 × 1
HFMarketsSA1-Live Server 8
4.40 × 10
Tickmill-Live10
15.20 × 10
Нет отзывов
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 14:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
