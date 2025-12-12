- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
15 (34.88%)
Убыточных трейдов:
28 (65.12%)
Лучший трейд:
41.64 USD
Худший трейд:
-47.77 USD
Общая прибыль:
237.55 USD (34 777 pips)
Общий убыток:
-585.04 USD (28 721 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (41.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.44 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.38
Торговая активность:
80.51%
Макс. загрузка депозита:
27.93%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
25 (58.14%)
Коротких трейдов:
18 (41.86%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-8.08 USD
Средняя прибыль:
15.84 USD
Средний убыток:
-20.89 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-157.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-157.22 USD (8)
Прирост в месяц:
-11.58%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
347.49 USD
Максимальная:
347.49 USD (11.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.58% (347.49 USD)
По эквити:
5.45% (152.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|ETHUSD
|5
|EURCHFb
|4
|BNBUSD
|4
|BCHUSD
|3
|EURNZDb
|3
|EURGBPb
|2
|GBPJPYb
|2
|AUDNZDb
|2
|DOTUSD
|2
|SOLUSD
|2
|AUDCADb
|1
|ATOUSD
|1
|LNKUSD
|1
|EURCADb
|1
|AUDJPYb
|1
|XLMUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-46
|ETHUSD
|31
|EURCHFb
|-28
|BNBUSD
|-55
|BCHUSD
|-60
|EURNZDb
|-71
|EURGBPb
|12
|GBPJPYb
|-6
|AUDNZDb
|25
|DOTUSD
|-4
|SOLUSD
|-56
|AUDCADb
|-22
|ATOUSD
|0
|LNKUSD
|0
|EURCADb
|-16
|AUDJPYb
|-28
|XLMUSD
|-23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-2.7K
|ETHUSD
|17K
|EURCHFb
|-221
|BNBUSD
|-3K
|BCHUSD
|-3.6K
|EURNZDb
|-638
|EURGBPb
|98
|GBPJPYb
|-95
|AUDNZDb
|445
|DOTUSD
|-29
|SOLUSD
|-480
|AUDCADb
|-304
|ATOUSD
|-11
|LNKUSD
|-65
|EURCADb
|-209
|AUDJPYb
|-418
|XLMUSD
|-110
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.64 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +41.26 USD
Макс. убыток в серии: -157.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsSA1-Live Server 8
|4.40 × 10
|
Tickmill-Live10
|15.20 × 10
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
2
4%
43
34%
81%
0.40
-8.08
USD
USD
12%
1:500