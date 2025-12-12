- 成長
トレード:
45
利益トレード:
15 (33.33%)
損失トレード:
30 (66.67%)
ベストトレード:
41.64 USD
最悪のトレード:
-47.77 USD
総利益:
237.55 USD (34 777 pips)
総損失:
-643.32 USD (29 201 pips)
最大連続の勝ち:
4 (41.26 USD)
最大連続利益:
58.44 USD (2)
シャープレシオ:
-0.42
取引アクティビティ:
84.33%
最大入金額:
27.93%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
27 (60.00%)
短いトレード:
18 (40.00%)
プロフィットファクター:
0.37
期待されたペイオフ:
-9.02 USD
平均利益:
15.84 USD
平均損失:
-21.44 USD
最大連続の負け:
10 (-215.50 USD)
最大連続損失:
-215.50 USD (10)
月間成長:
-13.53%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
405.77 USD
最大の:
405.77 USD (13.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.53% (405.77 USD)
エクイティによる:
5.45% (152.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|ETHUSD
|5
|EURGBPb
|4
|EURCHFb
|4
|BNBUSD
|4
|BCHUSD
|3
|EURNZDb
|3
|GBPJPYb
|2
|AUDNZDb
|2
|DOTUSD
|2
|SOLUSD
|2
|AUDCADb
|1
|ATOUSD
|1
|LNKUSD
|1
|EURCADb
|1
|AUDJPYb
|1
|XLMUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-46
|ETHUSD
|31
|EURGBPb
|-46
|EURCHFb
|-28
|BNBUSD
|-55
|BCHUSD
|-60
|EURNZDb
|-71
|GBPJPYb
|-6
|AUDNZDb
|25
|DOTUSD
|-4
|SOLUSD
|-56
|AUDCADb
|-22
|ATOUSD
|0
|LNKUSD
|0
|EURCADb
|-16
|AUDJPYb
|-28
|XLMUSD
|-23
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-2.7K
|ETHUSD
|17K
|EURGBPb
|-382
|EURCHFb
|-221
|BNBUSD
|-3K
|BCHUSD
|-3.6K
|EURNZDb
|-638
|GBPJPYb
|-95
|AUDNZDb
|445
|DOTUSD
|-29
|SOLUSD
|-480
|AUDCADb
|-304
|ATOUSD
|-11
|LNKUSD
|-65
|EURCADb
|-209
|AUDJPYb
|-418
|XLMUSD
|-110
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +41.64 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +41.26 USD
最大連続損失: -215.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
