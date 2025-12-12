シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Signal AMarkets
Maxim Kuzmenko

Signal AMarkets

Maxim Kuzmenko
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -14%
AMarkets-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
15 (33.33%)
損失トレード:
30 (66.67%)
ベストトレード:
41.64 USD
最悪のトレード:
-47.77 USD
総利益:
237.55 USD (34 777 pips)
総損失:
-643.32 USD (29 201 pips)
最大連続の勝ち:
4 (41.26 USD)
最大連続利益:
58.44 USD (2)
シャープレシオ:
-0.42
取引アクティビティ:
84.33%
最大入金額:
27.93%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
27 (60.00%)
短いトレード:
18 (40.00%)
プロフィットファクター:
0.37
期待されたペイオフ:
-9.02 USD
平均利益:
15.84 USD
平均損失:
-21.44 USD
最大連続の負け:
10 (-215.50 USD)
最大連続損失:
-215.50 USD (10)
月間成長:
-13.53%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
405.77 USD
最大の:
405.77 USD (13.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.53% (405.77 USD)
エクイティによる:
5.45% (152.94 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 8
ETHUSD 5
EURGBPb 4
EURCHFb 4
BNBUSD 4
BCHUSD 3
EURNZDb 3
GBPJPYb 2
AUDNZDb 2
DOTUSD 2
SOLUSD 2
AUDCADb 1
ATOUSD 1
LNKUSD 1
EURCADb 1
AUDJPYb 1
XLMUSD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -46
ETHUSD 31
EURGBPb -46
EURCHFb -28
BNBUSD -55
BCHUSD -60
EURNZDb -71
GBPJPYb -6
AUDNZDb 25
DOTUSD -4
SOLUSD -56
AUDCADb -22
ATOUSD 0
LNKUSD 0
EURCADb -16
AUDJPYb -28
XLMUSD -23
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -2.7K
ETHUSD 17K
EURGBPb -382
EURCHFb -221
BNBUSD -3K
BCHUSD -3.6K
EURNZDb -638
GBPJPYb -95
AUDNZDb 445
DOTUSD -29
SOLUSD -480
AUDCADb -304
ATOUSD -11
LNKUSD -65
EURCADb -209
AUDJPYb -418
XLMUSD -110
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +41.64 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +41.26 USD
最大連続損失: -215.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AMarkets-Real
0.00 × 1
HFMarketsSA1-Live Server 8
4.40 × 10
Tickmill-Live10
15.20 × 10
レビューなし
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
Share of trading days is too low
2025.12.12 15:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 14:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください