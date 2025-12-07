- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
5 (16.12%)
亏损交易:
26 (83.87%)
最好交易:
66.83 USD
最差交易:
-20.10 USD
毛利:
126.79 USD (12 739 pips)
毛利亏损:
-256.37 USD (25 310 pips)
最大连续赢利:
1 (66.83 USD)
最大连续盈利:
66.83 USD (1)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
44.69%
最大入金加载:
34.10%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.84
长期交易:
12 (38.71%)
短期交易:
19 (61.29%)
利润因子:
0.49
预期回报:
-4.18 USD
平均利润:
25.36 USD
平均损失:
-9.86 USD
最大连续失误:
13 (-133.16 USD)
最大连续亏损:
-133.16 USD (13)
每月增长:
-64.77%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
154.73 USD
最大值:
154.73 USD (77.37%)
相对跌幅:
结余:
77.35% (154.69 USD)
净值:
13.74% (22.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-130
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +66.83 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +66.83 USD
最大连续亏损: -133.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
The account is traded by the TimeCome EA expert advisor
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月111 USD
-65%
0
0
USD
USD
70
USD
USD
3
96%
31
16%
45%
0.49
-4.18
USD
USD
77%
1:300