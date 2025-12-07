СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TimeCome EA
Ivan Lazarenko

TimeCome EA

Ivan Lazarenko
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 111 USD в месяц
прирост с 2025 -93%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
5 (14.28%)
Убыточных трейдов:
30 (85.71%)
Лучший трейд:
66.83 USD
Худший трейд:
-34.33 USD
Общая прибыль:
126.79 USD (12 739 pips)
Общий убыток:
-312.39 USD (30 953 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (66.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.83 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.27
Торговая активность:
44.36%
Макс. загрузка депозита:
93.45%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
12 (34.29%)
Коротких трейдов:
23 (65.71%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-5.30 USD
Средняя прибыль:
25.36 USD
Средний убыток:
-10.41 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-133.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.16 USD (13)
Прирост в месяц:
-92.80%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
185.60 USD
Максимальная:
185.60 USD (92.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.80% (185.60 USD)
По эквити:
39.30% (11.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -186
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +66.83 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +66.83 USD
Макс. убыток в серии: -133.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
The account is traded by the TimeCome EA expert advisor
Нет отзывов
2025.12.29 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 14:29
Share of trading days is too low
2025.12.08 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 14:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 14:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 14:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TimeCome EA
111 USD в месяц
-93%
0
0
USD
14
USD
3
91%
35
14%
44%
0.40
-5.30
USD
93%
1:300
Копировать

