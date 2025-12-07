- Прирост
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
5 (14.28%)
Убыточных трейдов:
30 (85.71%)
Лучший трейд:
66.83 USD
Худший трейд:
-34.33 USD
Общая прибыль:
126.79 USD (12 739 pips)
Общий убыток:
-312.39 USD (30 953 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (66.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.83 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.27
Торговая активность:
44.36%
Макс. загрузка депозита:
93.45%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
12 (34.29%)
Коротких трейдов:
23 (65.71%)
Профит фактор:
0.41
Мат. ожидание:
-5.30 USD
Средняя прибыль:
25.36 USD
Средний убыток:
-10.41 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-133.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.16 USD (13)
Прирост в месяц:
-92.80%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
185.60 USD
Максимальная:
185.60 USD (92.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.80% (185.60 USD)
По эквити:
39.30% (11.60 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
The account is traded by the TimeCome EA expert advisor
Нет отзывов
