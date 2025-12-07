SeñalesSecciones
Ivan Lazarenko

TimeCome EA

Ivan Lazarenko
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 111 USD al mes
incremento desde 2025 -85%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
5 (15.15%)
Transacciones Irrentables:
28 (84.85%)
Mejor transacción:
66.83 USD
Peor transacción:
-34.33 USD
Beneficio Bruto:
126.79 USD (12 739 pips)
Pérdidas Brutas:
-297.23 USD (29 456 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (66.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.83 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.22
Actividad comercial:
46.30%
Carga máxima del depósito:
46.58%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
12 (36.36%)
Transacciones Cortas:
21 (63.64%)
Factor de Beneficio:
0.43
Beneficio Esperado:
-5.16 USD
Beneficio medio:
25.36 USD
Pérdidas medias:
-10.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-133.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-133.16 USD (13)
Crecimiento al mes:
-85.22%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
170.44 USD
Máxima:
170.44 USD (85.22%)
Reducción relativa:
De balance:
85.22% (170.44 USD)
De fondos:
13.74% (22.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -170
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +66.83 USD
Peor transacción: -34 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +66.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -133.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
The account is traded by the TimeCome EA expert advisor
No hay comentarios
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 14:29
Share of trading days is too low
2025.12.08 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 14:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 14:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 14:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TimeCome EA
111 USD al mes
-85%
0
0
USD
30
USD
3
96%
33
15%
46%
0.42
-5.16
USD
85%
1:300
