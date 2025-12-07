- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
5 (15.15%)
損失トレード:
28 (84.85%)
ベストトレード:
66.83 USD
最悪のトレード:
-34.33 USD
総利益:
126.79 USD (12 739 pips)
総損失:
-297.23 USD (29 456 pips)
最大連続の勝ち:
1 (66.83 USD)
最大連続利益:
66.83 USD (1)
シャープレシオ:
-0.22
取引アクティビティ:
46.30%
最大入金額:
46.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
12 (36.36%)
短いトレード:
21 (63.64%)
プロフィットファクター:
0.43
期待されたペイオフ:
-5.16 USD
平均利益:
25.36 USD
平均損失:
-10.62 USD
最大連続の負け:
13 (-133.16 USD)
最大連続損失:
-133.16 USD (13)
月間成長:
-85.22%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
170.44 USD
最大の:
170.44 USD (85.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
85.22% (170.44 USD)
エクイティによる:
13.74% (22.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-170
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +66.83 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +66.83 USD
最大連続損失: -133.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
The account is traded by the TimeCome EA expert advisor
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
111 USD/月
-85%
0
0
USD
USD
30
USD
USD
3
96%
33
15%
46%
0.42
-5.16
USD
USD
85%
1:300