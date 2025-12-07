シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TimeCome EA
Ivan Lazarenko

TimeCome EA

Ivan Lazarenko
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  111  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -85%
RoboForex-ECN
1:300
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
5 (15.15%)
損失トレード:
28 (84.85%)
ベストトレード:
66.83 USD
最悪のトレード:
-34.33 USD
総利益:
126.79 USD (12 739 pips)
総損失:
-297.23 USD (29 456 pips)
最大連続の勝ち:
1 (66.83 USD)
最大連続利益:
66.83 USD (1)
シャープレシオ:
-0.22
取引アクティビティ:
46.30%
最大入金額:
46.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
12 (36.36%)
短いトレード:
21 (63.64%)
プロフィットファクター:
0.43
期待されたペイオフ:
-5.16 USD
平均利益:
25.36 USD
平均損失:
-10.62 USD
最大連続の負け:
13 (-133.16 USD)
最大連続損失:
-133.16 USD (13)
月間成長:
-85.22%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
170.44 USD
最大の:
170.44 USD (85.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
85.22% (170.44 USD)
エクイティによる:
13.74% (22.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -170
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +66.83 USD
最悪のトレード: -34 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +66.83 USD
最大連続損失: -133.16 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
The account is traded by the TimeCome EA expert advisor
レビューなし
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 14:29
Share of trading days is too low
2025.12.08 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 14:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 14:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 14:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TimeCome EA
111 USD/月
-85%
0
0
USD
30
USD
3
96%
33
15%
46%
0.42
-5.16
USD
85%
1:300
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください