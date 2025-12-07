SinaisSeções
Ivan Lazarenko

TimeCome EA

Ivan Lazarenko
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 111 USD por mês
crescimento desde 2025 -85%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
5 (15.15%)
Negociações com perda:
28 (84.85%)
Melhor negociação:
66.83 USD
Pior negociação:
-34.33 USD
Lucro bruto:
126.79 USD (12 739 pips)
Perda bruta:
-297.23 USD (29 456 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (66.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.83 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.22
Atividade de negociação:
46.30%
Depósito máximo carregado:
46.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
12 (36.36%)
Negociações curtas:
21 (63.64%)
Fator de lucro:
0.43
Valor esperado:
-5.16 USD
Lucro médio:
25.36 USD
Perda média:
-10.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-133.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-133.16 USD (13)
Crescimento mensal:
-85.22%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
170.44 USD
Máximo:
170.44 USD (85.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
85.22% (170.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.74% (22.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -170
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +66.83 USD
Pior negociação: -34 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +66.83 USD
Máxima perda consecutiva: -133.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
The account is traded by the TimeCome EA expert advisor
Sem comentários
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 14:29
Share of trading days is too low
2025.12.08 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 14:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 14:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 14:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TimeCome EA
111 USD por mês
-85%
0
0
USD
30
USD
3
96%
33
15%
46%
0.42
-5.16
USD
85%
1:300
Copiar

