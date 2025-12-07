- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
191
盈利交易:
129 (67.53%)
亏损交易:
62 (32.46%)
最好交易:
22.52 USD
最差交易:
-6.93 USD
毛利:
229.00 USD (17 295 pips)
毛利亏损:
-153.86 USD (16 751 pips)
最大连续赢利:
24 (15.41 USD)
最大连续盈利:
63.82 USD (11)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
39.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
59
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.39
长期交易:
82 (42.93%)
短期交易:
109 (57.07%)
利润因子:
1.49
预期回报:
0.39 USD
平均利润:
1.78 USD
平均损失:
-2.48 USD
最大连续失误:
18 (-53.87 USD)
最大连续亏损:
-53.87 USD (18)
每月增长:
10.39%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
1.87 USD
最大值:
53.87 USD (6.04%)
相对跌幅:
结余:
6.48% (53.87 USD)
净值:
21.72% (173.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|75
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|544
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.52 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +15.41 USD
最大连续亏损: -53.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTradingMU-Real 255 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
AUD CAD Zig
