SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AUDCAD Zig
Ken Iijima

AUDCAD Zig

Ken Iijima
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 22%
XMTradingMU-Real 255
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
193
Transacciones Rentables:
131 (67.87%)
Transacciones Irrentables:
62 (32.12%)
Mejor transacción:
22.52 USD
Peor transacción:
-6.93 USD
Beneficio Bruto:
229.78 USD (17 455 pips)
Pérdidas Brutas:
-153.86 USD (16 751 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (15.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
63.82 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
39.88%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
54
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.41
Transacciones Largas:
82 (42.49%)
Transacciones Cortas:
111 (57.51%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
0.39 USD
Beneficio medio:
1.75 USD
Pérdidas medias:
-2.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-53.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.87 USD (18)
Crecimiento al mes:
20.23%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.87 USD
Máxima:
53.87 USD (6.04%)
Reducción relativa:
De balance:
6.48% (53.87 USD)
De fondos:
21.72% (173.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 193
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 76
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 704
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.52 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +15.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -53.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMTradingMU-Real 255" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

AUD CAD Zig
No hay comentarios
2025.12.07 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AUDCAD Zig
30 USD al mes
22%
0
0
USD
8
USD
5
92%
193
67%
100%
1.49
0.39
USD
22%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.