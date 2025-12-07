- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
67 (74.44%)
Loss Trade:
23 (25.56%)
Best Trade:
22.52 USD
Worst Trade:
-6.93 USD
Profitto lordo:
123.37 USD (8 716 pips)
Perdita lorda:
-63.17 USD (6 204 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (15.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.07 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
36 (40.00%)
Short Trade:
54 (60.00%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
1.84 USD
Perdita media:
-2.75 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-47.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.16 USD (11)
Crescita mensile:
8.26%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.87 USD
Massimale:
47.16 USD (5.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.15% (1.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.52 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +15.41 USD
Massima perdita consecutiva: -47.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTradingMU-Real 255" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
AUD CAD Zig
Non ci sono recensioni