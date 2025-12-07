- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
193
利益トレード:
131 (67.87%)
損失トレード:
62 (32.12%)
ベストトレード:
22.52 USD
最悪のトレード:
-6.93 USD
総利益:
229.78 USD (17 455 pips)
総損失:
-153.86 USD (16 751 pips)
最大連続の勝ち:
24 (15.41 USD)
最大連続利益:
63.82 USD (11)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
39.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
54
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.41
長いトレード:
82 (42.49%)
短いトレード:
111 (57.51%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
0.39 USD
平均利益:
1.75 USD
平均損失:
-2.48 USD
最大連続の負け:
18 (-53.87 USD)
最大連続損失:
-53.87 USD (18)
月間成長:
20.23%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.87 USD
最大の:
53.87 USD (6.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.48% (53.87 USD)
エクイティによる:
21.72% (173.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|193
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|76
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|704
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.52 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +15.41 USD
最大連続損失: -53.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMTradingMU-Real 255"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
AUD CAD Zig
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
8
USD
USD
5
92%
193
67%
100%
1.49
0.39
USD
USD
22%
1:500