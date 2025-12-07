SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AUDCAD Zig
Ken Iijima

AUDCAD Zig

Ken Iijima
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 103%
XMTradingMU-Real 255
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
200
Gewinntrades:
138 (69.00%)
Verlusttrades:
62 (31.00%)
Bester Trade:
22.52 USD
Schlechtester Trade:
-6.93 USD
Bruttoprofit:
233.90 USD (18 019 pips)
Bruttoverlust:
-153.86 USD (16 751 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (15.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
63.82 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
122.87%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.49
Long-Positionen:
85 (42.50%)
Short-Positionen:
115 (57.50%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-53.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-53.87 USD (18)
Wachstum pro Monat :
98.37%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.87 USD
Maximaler:
53.87 USD (6.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.48% (53.87 USD)
Kapital:
47.51% (2.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 80
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.52 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMTradingMU-Real 255" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

AUD CAD Zig
Keine Bewertungen
2025.12.29 13:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AUDCAD Zig
30 USD pro Monat
103%
0
0
USD
7
USD
6
93%
200
69%
100%
1.52
0.40
USD
48%
1:500
