- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
129 (67.53%)
Убыточных трейдов:
62 (32.46%)
Лучший трейд:
22.52 USD
Худший трейд:
-6.93 USD
Общая прибыль:
229.00 USD (17 295 pips)
Общий убыток:
-153.86 USD (16 751 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (15.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.82 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
39.88%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.39
Длинных трейдов:
82 (42.93%)
Коротких трейдов:
109 (57.07%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
1.78 USD
Средний убыток:
-2.48 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-53.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.87 USD (18)
Прирост в месяц:
10.39%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.87 USD
Максимальная:
53.87 USD (6.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.48% (53.87 USD)
По эквити:
21.72% (173.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|75
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|544
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.52 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +15.41 USD
Макс. убыток в серии: -53.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTradingMU-Real 255" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
AUD CAD Zig
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
7
USD
USD
5
92%
191
67%
100%
1.48
0.39
USD
USD
22%
1:500