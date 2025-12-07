СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AUDCAD Zig
Ken Iijima

AUDCAD Zig

Ken Iijima
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
XMTradingMU-Real 255
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
129 (67.53%)
Убыточных трейдов:
62 (32.46%)
Лучший трейд:
22.52 USD
Худший трейд:
-6.93 USD
Общая прибыль:
229.00 USD (17 295 pips)
Общий убыток:
-153.86 USD (16 751 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (15.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.82 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
39.88%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.39
Длинных трейдов:
82 (42.93%)
Коротких трейдов:
109 (57.07%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
1.78 USD
Средний убыток:
-2.48 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-53.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.87 USD (18)
Прирост в месяц:
10.39%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.87 USD
Максимальная:
53.87 USD (6.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.48% (53.87 USD)
По эквити:
21.72% (173.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 75
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 544
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.52 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +15.41 USD
Макс. убыток в серии: -53.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTradingMU-Real 255" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

AUD CAD Zig
Нет отзывов
2025.12.07 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.