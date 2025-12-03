- 成长
交易:
393
盈利交易:
201 (51.14%)
亏损交易:
192 (48.85%)
最好交易:
597.80 USD
最差交易:
-309.60 USD
毛利:
8 645.51 USD (114 983 pips)
毛利亏损:
-6 274.43 USD (88 353 pips)
最大连续赢利:
13 (363.15 USD)
最大连续盈利:
857.38 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
92.74%
最大入金加载:
15.53%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
47 分钟
采收率:
2.18
长期交易:
123 (31.30%)
短期交易:
270 (68.70%)
利润因子:
1.38
预期回报:
6.03 USD
平均利润:
43.01 USD
平均损失:
-32.68 USD
最大连续失误:
14 (-479.60 USD)
最大连续亏损:
-565.40 USD (4)
每月增长:
24.73%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
69.14 USD
最大值:
1 088.52 USD (15.98%)
相对跌幅:
结余:
15.97% (1 087.62 USD)
净值:
1.34% (77.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|373
|US500
|10
|JP225
|5
|XAGUSD.r
|3
|GBPUSD.r
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|2.9K
|US500
|-291
|JP225
|-71
|XAGUSD.r
|-30
|GBPUSD.r
|-105
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|49K
|US500
|-4.4K
|JP225
|-17K
|XAGUSD.r
|-813
|GBPUSD.r
|-141
最好交易: +597.80 USD
最差交易: -310 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +363.15 USD
最大连续亏损: -479.60 USD
