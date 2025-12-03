- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
394
Negociações com lucro:
201 (51.01%)
Negociações com perda:
193 (48.98%)
Melhor negociação:
597.80 USD
Pior negociação:
-309.60 USD
Lucro bruto:
8 645.51 USD (114 983 pips)
Perda bruta:
-6 354.63 USD (89 149 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (363.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
857.38 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
90.19%
Depósito máximo carregado:
15.53%
Último negócio:
16 minutos atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
47 minutos
Fator de recuperação:
2.10
Negociações longas:
123 (31.22%)
Negociações curtas:
271 (68.78%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
5.81 USD
Lucro médio:
43.01 USD
Perda média:
-32.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-479.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-565.40 USD (4)
Crescimento mensal:
23.38%
Algotrading:
51%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
69.14 USD
Máximo:
1 088.52 USD (15.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.97% (1 087.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.34% (77.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|374
|US500
|10
|JP225
|5
|XAGUSD.r
|3
|GBPUSD.r
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|2.8K
|US500
|-291
|JP225
|-71
|XAGUSD.r
|-30
|GBPUSD.r
|-105
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|48K
|US500
|-4.4K
|JP225
|-17K
|XAGUSD.r
|-813
|GBPUSD.r
|-141
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +597.80 USD
Pior negociação: -310 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +363.15 USD
Máxima perda consecutiva: -479.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
46%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
5
51%
394
51%
90%
1.36
5.81
USD
USD
16%
1:500