- 자본
트레이드:
432
이익 거래:
212 (49.07%)
손실 거래:
220 (50.93%)
최고의 거래:
1 012.00 USD
최악의 거래:
-647.25 USD
총 수익:
11 278.95 USD (125 415 pips)
총 손실:
-9 332.85 USD (108 461 pips)
연속 최대 이익:
13 (363.15 USD)
연속 최대 이익:
1 024.60 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
99.25%
최대 입금량:
20.68%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.15
롱(주식매수):
126 (29.17%)
숏(주식차입매도):
306 (70.83%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
4.50 USD
평균 이익:
53.20 USD
평균 손실:
-42.42 USD
연속 최대 손실:
14 (-479.60 USD)
연속 최대 손실:
-1 063.00 USD (3)
월별 성장률:
12.05%
Algo 트레이딩:
46%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
69.14 USD
최대한의:
1 698.10 USD (22.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.52% (1 696.30 USD)
자본금별:
31.25% (1 861.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|412
|US500
|10
|JP225
|5
|XAGUSD.r
|3
|GBPUSD.r
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|2.4K
|US500
|-291
|JP225
|-71
|XAGUSD.r
|-30
|GBPUSD.r
|-105
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|40K
|US500
|-4.4K
|JP225
|-17K
|XAGUSD.r
|-813
|GBPUSD.r
|-141
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
39%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
6
46%
432
49%
99%
1.20
4.50
USD
USD
31%
1:500