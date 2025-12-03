СигналыРазделы
Kambiz Shahriarynasab

Kambiz

Kambiz Shahriarynasab
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 42%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
396
Прибыльных трейдов:
202 (51.01%)
Убыточных трейдов:
194 (48.99%)
Лучший трейд:
597.80 USD
Худший трейд:
-309.60 USD
Общая прибыль:
8 768.31 USD (116 214 pips)
Общий убыток:
-6 654.43 USD (92 138 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (363.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
857.38 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.35%
Макс. загрузка депозита:
15.53%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
1.94
Длинных трейдов:
123 (31.06%)
Коротких трейдов:
273 (68.94%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
5.34 USD
Средняя прибыль:
43.41 USD
Средний убыток:
-34.30 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-479.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-565.40 USD (4)
Прирост в месяц:
20.39%
Алготрейдинг:
51%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69.14 USD
Максимальная:
1 088.52 USD (15.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.97% (1 087.62 USD)
По эквити:
1.54% (112.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 376
US500 10
JP225 5
XAGUSD.r 3
GBPUSD.r 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 2.6K
US500 -291
JP225 -71
XAGUSD.r -30
GBPUSD.r -105
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 47K
US500 -4.4K
JP225 -17K
XAGUSD.r -813
GBPUSD.r -141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +597.80 USD
Худший трейд: -310 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +363.15 USD
Макс. убыток в серии: -479.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kambiz
30 USD в месяц
42%
0
0
USD
7.1K
USD
5
51%
396
51%
95%
1.31
5.34
USD
16%
1:500
Копировать

