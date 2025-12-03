- Прирост
Всего трейдов:
396
Прибыльных трейдов:
202 (51.01%)
Убыточных трейдов:
194 (48.99%)
Лучший трейд:
597.80 USD
Худший трейд:
-309.60 USD
Общая прибыль:
8 768.31 USD (116 214 pips)
Общий убыток:
-6 654.43 USD (92 138 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (363.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
857.38 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.35%
Макс. загрузка депозита:
15.53%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
1.94
Длинных трейдов:
123 (31.06%)
Коротких трейдов:
273 (68.94%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
5.34 USD
Средняя прибыль:
43.41 USD
Средний убыток:
-34.30 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-479.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-565.40 USD (4)
Прирост в месяц:
20.39%
Алготрейдинг:
51%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69.14 USD
Максимальная:
1 088.52 USD (15.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.97% (1 087.62 USD)
По эквити:
1.54% (112.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|376
|US500
|10
|JP225
|5
|XAGUSD.r
|3
|GBPUSD.r
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|2.6K
|US500
|-291
|JP225
|-71
|XAGUSD.r
|-30
|GBPUSD.r
|-105
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|47K
|US500
|-4.4K
|JP225
|-17K
|XAGUSD.r
|-813
|GBPUSD.r
|-141
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +597.80 USD
Худший трейд: -310 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +363.15 USD
Макс. убыток в серии: -479.60 USD
