トレード:
394
利益トレード:
201 (51.01%)
損失トレード:
193 (48.98%)
ベストトレード:
597.80 USD
最悪のトレード:
-309.60 USD
総利益:
8 645.51 USD (114 983 pips)
総損失:
-6 354.63 USD (89 149 pips)
最大連続の勝ち:
13 (363.15 USD)
最大連続利益:
857.38 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
91.39%
最大入金額:
15.53%
最近のトレード:
51 分前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
47 分
リカバリーファクター:
2.10
長いトレード:
123 (31.22%)
短いトレード:
271 (68.78%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
5.81 USD
平均利益:
43.01 USD
平均損失:
-32.93 USD
最大連続の負け:
14 (-479.60 USD)
最大連続損失:
-565.40 USD (4)
月間成長:
23.38%
アルゴリズム取引:
51%
残高によるドローダウン:
絶対:
69.14 USD
最大の:
1 088.52 USD (15.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.97% (1 087.62 USD)
エクイティによる:
1.34% (77.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|374
|US500
|10
|JP225
|5
|XAGUSD.r
|3
|GBPUSD.r
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|2.8K
|US500
|-291
|JP225
|-71
|XAGUSD.r
|-30
|GBPUSD.r
|-105
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|48K
|US500
|-4.4K
|JP225
|-17K
|XAGUSD.r
|-813
|GBPUSD.r
|-141
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
46%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
5
51%
394
51%
91%
1.36
5.81
USD
USD
16%
1:500