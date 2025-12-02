信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SteadyGain Pro
Alexandru Florin Moraru

SteadyGain Pro

Alexandru Florin Moraru
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 3%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10
盈利交易:
8 (80.00%)
亏损交易:
2 (20.00%)
最好交易:
15.34 EUR
最差交易:
-0.01 EUR
毛利:
27.11 EUR (85 439 pips)
毛利亏损:
-0.02 EUR (422 pips)
最大连续赢利:
5 (22.16 EUR)
最大连续盈利:
22.16 EUR (5)
夏普比率:
0.63
交易活动:
99.73%
最大入金加载:
5.62%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
2709.00
长期交易:
10 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1355.50
预期回报:
2.71 EUR
平均利润:
3.39 EUR
平均损失:
-0.01 EUR
最大连续失误:
1 (-0.01 EUR)
最大连续亏损:
-0.01 EUR (1)
每月增长:
2.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.01 EUR
最大值:
0.01 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.01 EUR)
净值:
10.72% (108.61 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500 6
NAS100 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500 23
NAS100 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500 28K
NAS100 58K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.34 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +22.16 EUR
最大连续亏损: -0.01 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载