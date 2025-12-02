- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
8 (80.00%)
亏损交易:
2 (20.00%)
最好交易:
15.34 EUR
最差交易:
-0.01 EUR
毛利:
27.11 EUR (85 439 pips)
毛利亏损:
-0.02 EUR (422 pips)
最大连续赢利:
5 (22.16 EUR)
最大连续盈利:
22.16 EUR (5)
夏普比率:
0.63
交易活动:
99.73%
最大入金加载:
5.62%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
2709.00
长期交易:
10 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1355.50
预期回报:
2.71 EUR
平均利润:
3.39 EUR
平均损失:
-0.01 EUR
最大连续失误:
1 (-0.01 EUR)
最大连续亏损:
-0.01 EUR (1)
每月增长:
2.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.01 EUR
最大值:
0.01 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.01 EUR)
净值:
10.72% (108.61 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|6
|NAS100
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|23
|NAS100
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|28K
|NAS100
|58K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
