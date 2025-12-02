СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SteadyGain Pro
Alexandru Florin Moraru

SteadyGain Pro

Alexandru Florin Moraru
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
8 (80.00%)
Убыточных трейдов:
2 (20.00%)
Лучший трейд:
15.34 EUR
Худший трейд:
-0.01 EUR
Общая прибыль:
27.11 EUR (85 439 pips)
Общий убыток:
-0.02 EUR (422 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (22.16 EUR)
Макс. прибыль в серии:
22.16 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.63
Торговая активность:
99.73%
Макс. загрузка депозита:
5.62%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2709.00
Длинных трейдов:
10 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1355.50
Мат. ожидание:
2.71 EUR
Средняя прибыль:
3.39 EUR
Средний убыток:
-0.01 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.01 EUR)
Макс. убыток в серии:
-0.01 EUR (1)
Прирост в месяц:
2.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 EUR
Максимальная:
0.01 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.01 EUR)
По эквити:
10.72% (108.61 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 6
NAS100 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 23
NAS100 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 28K
NAS100 58K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.34 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +22.16 EUR
Макс. убыток в серии: -0.01 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
