Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
8 (80.00%)
Убыточных трейдов:
2 (20.00%)
Лучший трейд:
15.34 EUR
Худший трейд:
-0.01 EUR
Общая прибыль:
27.11 EUR (85 439 pips)
Общий убыток:
-0.02 EUR (422 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (22.16 EUR)
Макс. прибыль в серии:
22.16 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.63
Торговая активность:
99.73%
Макс. загрузка депозита:
5.62%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2709.00
Длинных трейдов:
10 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1355.50
Мат. ожидание:
2.71 EUR
Средняя прибыль:
3.39 EUR
Средний убыток:
-0.01 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.01 EUR)
Макс. убыток в серии:
-0.01 EUR (1)
Прирост в месяц:
2.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 EUR
Максимальная:
0.01 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.01 EUR)
По эквити:
10.72% (108.61 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|6
|NAS100
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|23
|NAS100
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|28K
|NAS100
|58K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.34 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +22.16 EUR
Макс. убыток в серии: -0.01 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
4
100%
10
80%
100%
1355.49
2.71
EUR
EUR
11%
1:100