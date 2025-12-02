シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SteadyGain Pro
Alexandru Florin Moraru

SteadyGain Pro

Alexandru Florin Moraru
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
8 (80.00%)
損失トレード:
2 (20.00%)
ベストトレード:
15.34 EUR
最悪のトレード:
-0.01 EUR
総利益:
27.11 EUR (85 439 pips)
総損失:
-0.02 EUR (422 pips)
最大連続の勝ち:
5 (22.16 EUR)
最大連続利益:
22.16 EUR (5)
シャープレシオ:
0.63
取引アクティビティ:
99.73%
最大入金額:
5.62%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2709.00
長いトレード:
10 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1355.50
期待されたペイオフ:
2.71 EUR
平均利益:
3.39 EUR
平均損失:
-0.01 EUR
最大連続の負け:
1 (-0.01 EUR)
最大連続損失:
-0.01 EUR (1)
月間成長:
2.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 EUR
最大の:
0.01 EUR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.01 EUR)
エクイティによる:
10.72% (108.61 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US500 6
NAS100 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US500 23
NAS100 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US500 28K
NAS100 58K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.34 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +22.16 EUR
最大連続損失: -0.01 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
