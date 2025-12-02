- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
8 (80.00%)
損失トレード:
2 (20.00%)
ベストトレード:
15.34 EUR
最悪のトレード:
-0.01 EUR
総利益:
27.11 EUR (85 439 pips)
総損失:
-0.02 EUR (422 pips)
最大連続の勝ち:
5 (22.16 EUR)
最大連続利益:
22.16 EUR (5)
シャープレシオ:
0.63
取引アクティビティ:
99.73%
最大入金額:
5.62%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2709.00
長いトレード:
10 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1355.50
期待されたペイオフ:
2.71 EUR
平均利益:
3.39 EUR
平均損失:
-0.01 EUR
最大連続の負け:
1 (-0.01 EUR)
最大連続損失:
-0.01 EUR (1)
月間成長:
2.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 EUR
最大の:
0.01 EUR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.01 EUR)
エクイティによる:
10.72% (108.61 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US500
|6
|NAS100
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US500
|23
|NAS100
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US500
|28K
|NAS100
|58K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.34 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +22.16 EUR
最大連続損失: -0.01 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
