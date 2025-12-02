SeñalesSecciones
Alexandru Florin Moraru

SteadyGain Pro

Alexandru Florin Moraru
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 3%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
8 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (20.00%)
Mejor transacción:
15.34 EUR
Peor transacción:
-0.01 EUR
Beneficio Bruto:
27.11 EUR (85 439 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.02 EUR (422 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (22.16 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
22.16 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.63
Actividad comercial:
99.73%
Carga máxima del depósito:
5.62%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2709.00
Transacciones Largas:
10 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1355.50
Beneficio Esperado:
2.71 EUR
Beneficio medio:
3.39 EUR
Pérdidas medias:
-0.01 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.01 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.01 EUR (1)
Crecimiento al mes:
2.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.01 EUR
Máxima:
0.01 EUR (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.01 EUR)
De fondos:
10.72% (108.61 EUR)

Símbolo Transacciones Sell Buy
US500 6
NAS100 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US500 23
NAS100 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US500 28K
NAS100 58K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
2025.12.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
SteadyGain Pro
30 USD al mes
3%
0
0
USD
1K
EUR
4
100%
10
80%
100%
1355.49
2.71
EUR
11%
1:100
