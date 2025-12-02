SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SteadyGain Pro
Alexandru Florin Moraru

SteadyGain Pro

Alexandru Florin Moraru
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FusionMarkets-Live 2
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
3.17 EUR
Worst Trade:
-0.01 EUR
Profitto lordo:
11.77 EUR (66 571 pips)
Perdita lorda:
-0.02 EUR (422 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (6.82 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.82 EUR (4)
Indice di Sharpe:
1.35
Attività di trading:
98.73%
Massimo carico di deposito:
1.03%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1175.00
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
588.50
Profitto previsto:
1.31 EUR
Profitto medio:
1.68 EUR
Perdita media:
-0.01 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.01 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.01 EUR (1)
Crescita mensile:
1.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 EUR
Massimale:
0.01 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.01 EUR)
Per equità:
0.60% (6.09 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 5
NAS100 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 6
NAS100 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 8.8K
NAS100 58K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.17 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.82 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.01 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SteadyGain Pro
30USD al mese
1%
0
0
USD
1K
EUR
1
100%
9
77%
99%
588.49
1.31
EUR
1%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.