SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SteadyGain Pro
Alexandru Florin Moraru

SteadyGain Pro

Alexandru Florin Moraru
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
FusionMarkets-Live 2
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
8 (80.00%)
Negociações com perda:
2 (20.00%)
Melhor negociação:
15.34 EUR
Pior negociação:
-0.01 EUR
Lucro bruto:
27.11 EUR (85 439 pips)
Perda bruta:
-0.02 EUR (422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (22.16 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
22.16 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.63
Atividade de negociação:
99.73%
Depósito máximo carregado:
5.62%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2709.00
Negociações longas:
10 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1355.50
Valor esperado:
2.71 EUR
Lucro médio:
3.39 EUR
Perda média:
-0.01 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.01 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-0.01 EUR (1)
Crescimento mensal:
2.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 EUR
Máximo:
0.01 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.01 EUR)
Pelo Capital Líquido:
10.72% (108.61 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US500 6
NAS100 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US500 23
NAS100 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US500 28K
NAS100 58K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.34 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +22.16 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.01 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.02 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SteadyGain Pro
30 USD por mês
3%
0
0
USD
1K
EUR
4
100%
10
80%
100%
1355.49
2.71
EUR
11%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.