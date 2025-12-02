- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
8 (80.00%)
Negociações com perda:
2 (20.00%)
Melhor negociação:
15.34 EUR
Pior negociação:
-0.01 EUR
Lucro bruto:
27.11 EUR (85 439 pips)
Perda bruta:
-0.02 EUR (422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (22.16 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
22.16 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.63
Atividade de negociação:
99.73%
Depósito máximo carregado:
5.62%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2709.00
Negociações longas:
10 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1355.50
Valor esperado:
2.71 EUR
Lucro médio:
3.39 EUR
Perda média:
-0.01 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.01 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-0.01 EUR (1)
Crescimento mensal:
2.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 EUR
Máximo:
0.01 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.01 EUR)
Pelo Capital Líquido:
10.72% (108.61 EUR)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
