- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
147
盈利交易:
123 (83.67%)
亏损交易:
24 (16.33%)
最好交易:
29.33 USD
最差交易:
-21.60 USD
毛利:
265.70 USD (22 880 pips)
毛利亏损:
-150.60 USD (11 130 pips)
最大连续赢利:
24 (51.09 USD)
最大连续盈利:
51.09 USD (24)
夏普比率:
0.16
交易活动:
13.91%
最大入金加载:
11.97%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
52
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
2.97
长期交易:
110 (74.83%)
短期交易:
37 (25.17%)
利润因子:
1.76
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
2.16 USD
平均损失:
-6.28 USD
最大连续失误:
3 (-21.46 USD)
最大连续亏损:
-23.41 USD (2)
每月增长:
46.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
38.81 USD (11.66%)
相对跌幅:
结余:
11.66% (38.81 USD)
净值:
25.37% (79.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|XAGUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|111
|XAGUSD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|XAGUSD
|94
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.33 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +51.09 USD
最大连续亏损: -21.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.41 × 118
|
Pepperstone-Edge05
|0.44 × 73
|
ICMarkets-Live15
|0.47 × 104
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.77 × 104
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
Alpari-ECN1
|1.00 × 8
Ich trade fast nur XAU/USD
Mittleres Risiko Max DD 25 Prozent
Kein Martingale nur Grid
Mindestgröße zum kopieren 500USD
