SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Pips Maker Gold
Lars Kirchknopf

Pips Maker Gold

Lars Kirchknopf
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 49%
RoboForex-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
152
Transacciones Rentables:
128 (84.21%)
Transacciones Irrentables:
24 (15.79%)
Mejor transacción:
29.33 USD
Peor transacción:
-21.60 USD
Beneficio Bruto:
272.04 USD (23 603 pips)
Pérdidas Brutas:
-150.60 USD (11 130 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (51.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.09 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
12.50%
Carga máxima del depósito:
11.97%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
28 minutos
Factor de Recuperación:
3.13
Transacciones Largas:
114 (75.00%)
Transacciones Cortas:
38 (25.00%)
Factor de Beneficio:
1.81
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
2.13 USD
Pérdidas medias:
-6.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-21.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.41 USD (2)
Crecimiento al mes:
49.17%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
38.81 USD (11.66%)
Reducción relativa:
De balance:
11.66% (38.81 USD)
De fondos:
25.37% (79.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 147
XAGUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 117
XAGUSD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
XAGUSD 94
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +29.33 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +51.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
UniverseWheel-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
ICMarkets-Live14
0.41 × 118
Pepperstone-Edge05
0.44 × 73
ICMarkets-Live15
0.47 × 104
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.77 × 104
Exness-Real9
0.83 × 23
Alpari-ECN1
1.00 × 8
otros 87...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Ich trade fast nur XAU/USD

Mittleres Risiko Max DD 25 Prozent

Kein Martingale nur Grid

Mindestgröße zum kopieren 500USD 


No hay comentarios
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 18:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 17:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 17:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 15:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 10:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 10:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.01 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Pips Maker Gold
30 USD al mes
49%
0
0
USD
368
USD
4
0%
152
84%
12%
1.80
0.80
USD
25%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.