El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXDD-MT4 Live Server 7 0.00 × 2 SFM-Live 0.00 × 10 ICMarkets-Live01 0.00 × 3 ICMarkets-Live02 0.00 × 9 UniverseWheel-Live 0.00 × 1 Axi-US03-Demo 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 Tickmill-Live09 0.00 × 6 Tickmill-Live04 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 3 ICMarkets-Live16 0.00 × 2 Darwinex-Live 0.00 × 13 Pepperstone-Demo01 0.00 × 1 SimpleFX-LiveUK 0.00 × 1 OrtegaCapital-Server 0.18 × 11 ICMarkets-Live23 0.25 × 4 ICMarkets-Live14 0.41 × 118 Pepperstone-Edge05 0.44 × 73 ICMarkets-Live15 0.47 × 104 Axi-US07-Live 0.57 × 7 Tickmill-Live02 0.67 × 9 ICMarketsSC-Live31 0.68 × 219 ICMarkets-Live06 0.77 × 104 Exness-Real9 0.83 × 23 Alpari-ECN1 1.00 × 8 otros 87...