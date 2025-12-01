SignaleKategorien
Lars Kirchknopf

Pips Maker Gold

Lars Kirchknopf
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 53%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
157
Gewinntrades:
131 (83.43%)
Verlusttrades:
26 (16.56%)
Bester Trade:
29.33 USD
Schlechtester Trade:
-22.63 USD
Bruttoprofit:
310.90 USD (25 147 pips)
Bruttoverlust:
-180.69 USD (12 032 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (51.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
51.09 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
12.50%
Max deposit load:
16.00%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
27 Minuten
Erholungsfaktor:
3.36
Long-Positionen:
116 (73.89%)
Short-Positionen:
41 (26.11%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
0.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-21.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.09 USD (2)
Wachstum pro Monat :
52.72%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
38.81 USD (11.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.66% (38.81 USD)
Kapital:
25.37% (79.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 152
XAGUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 126
XAGUSD 4
XAUUSD 126
XAGUSD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
XAGUSD 94
XAUUSD 13K
XAGUSD 94
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29.33 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
UniverseWheel-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
ICMarkets-Live14
0.41 × 118
Pepperstone-Edge05
0.44 × 73
ICMarkets-Live15
0.47 × 104
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.77 × 104
Exness-Real9
0.83 × 23
Alpari-ECN1
1.00 × 8
noch 87 ...
Ich trade fast nur XAU/USD

Mittleres Risiko Max DD 25 Prozent

Kein Martingale nur Grid

Mindestgröße zum kopieren 500USD 


Keine Bewertungen
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 18:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 17:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 17:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 15:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 10:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 10:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.01 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
