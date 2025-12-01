- 成長
- ドローダウン
トレード:
152
利益トレード:
128 (84.21%)
損失トレード:
24 (15.79%)
ベストトレード:
29.33 USD
最悪のトレード:
-21.60 USD
総利益:
272.04 USD (23 603 pips)
総損失:
-150.60 USD (11 130 pips)
最大連続の勝ち:
24 (51.09 USD)
最大連続利益:
51.09 USD (24)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
12.50%
最大入金額:
11.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
3.13
長いトレード:
114 (75.00%)
短いトレード:
38 (25.00%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
2.13 USD
平均損失:
-6.28 USD
最大連続の負け:
3 (-21.46 USD)
最大連続損失:
-23.41 USD (2)
月間成長:
49.17%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
38.81 USD (11.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.66% (38.81 USD)
エクイティによる:
25.37% (79.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|XAGUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|117
|XAGUSD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|XAGUSD
|94
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +29.33 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +51.09 USD
最大連続損失: -21.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.41 × 118
|
Pepperstone-Edge05
|0.44 × 73
|
ICMarkets-Live15
|0.47 × 104
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.77 × 104
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
Alpari-ECN1
|1.00 × 8
Ich trade fast nur XAU/USD
Mittleres Risiko Max DD 25 Prozent
Kein Martingale nur Grid
Mindestgröße zum kopieren 500USD
レビューなし
