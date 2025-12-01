- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
123 (83.67%)
Убыточных трейдов:
24 (16.33%)
Лучший трейд:
29.33 USD
Худший трейд:
-21.60 USD
Общая прибыль:
265.70 USD (22 880 pips)
Общий убыток:
-150.60 USD (11 130 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (51.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.09 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
13.91%
Макс. загрузка депозита:
11.97%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
110 (74.83%)
Коротких трейдов:
37 (25.17%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
2.16 USD
Средний убыток:
-6.28 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-21.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.41 USD (2)
Прирост в месяц:
46.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
38.81 USD (11.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.66% (38.81 USD)
По эквити:
25.37% (79.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|XAGUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|111
|XAGUSD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|XAGUSD
|94
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.33 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +51.09 USD
Макс. убыток в серии: -21.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.41 × 118
|
Pepperstone-Edge05
|0.44 × 73
|
ICMarkets-Live15
|0.47 × 104
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.77 × 104
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
Alpari-ECN1
|1.00 × 8
еще 87...
Ich trade fast nur XAU/USD
Mittleres Risiko Max DD 25 Prozent
Kein Martingale nur Grid
Mindestgröße zum kopieren 500USD
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
362
USD
USD
4
0%
147
83%
14%
1.76
0.78
USD
USD
25%
1:500