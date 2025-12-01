СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Pips Maker Gold
Lars Kirchknopf

Pips Maker Gold

Lars Kirchknopf
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 47%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
123 (83.67%)
Убыточных трейдов:
24 (16.33%)
Лучший трейд:
29.33 USD
Худший трейд:
-21.60 USD
Общая прибыль:
265.70 USD (22 880 pips)
Общий убыток:
-150.60 USD (11 130 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (51.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.09 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
13.91%
Макс. загрузка депозита:
11.97%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
2.97
Длинных трейдов:
110 (74.83%)
Коротких трейдов:
37 (25.17%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
2.16 USD
Средний убыток:
-6.28 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-21.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.41 USD (2)
Прирост в месяц:
46.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
38.81 USD (11.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.66% (38.81 USD)
По эквити:
25.37% (79.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 142
XAGUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 111
XAGUSD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
XAGUSD 94
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.33 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +51.09 USD
Макс. убыток в серии: -21.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
UniverseWheel-Live
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
ICMarkets-Live14
0.41 × 118
Pepperstone-Edge05
0.44 × 73
ICMarkets-Live15
0.47 × 104
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.77 × 104
Exness-Real9
0.83 × 23
Alpari-ECN1
1.00 × 8
еще 87...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Ich trade fast nur XAU/USD

Mittleres Risiko Max DD 25 Prozent

Kein Martingale nur Grid

Mindestgröße zum kopieren 500USD 


Нет отзывов
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 18:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 17:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 17:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 15:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 10:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 10:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.01 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pips Maker Gold
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
362
USD
4
0%
147
83%
14%
1.76
0.78
USD
25%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.