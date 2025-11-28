- 成长
交易:
229
盈利交易:
156 (68.12%)
亏损交易:
73 (31.88%)
最好交易:
75.96 USD
最差交易:
-104.07 USD
毛利:
2 147.58 USD (1 151 973 pips)
毛利亏损:
-1 795.29 USD (892 951 pips)
最大连续赢利:
11 (236.55 USD)
最大连续盈利:
236.55 USD (11)
夏普比率:
0.11
交易活动:
40.40%
最大入金加载:
34.83%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.11
长期交易:
150 (65.50%)
短期交易:
79 (34.50%)
利润因子:
1.20
预期回报:
1.54 USD
平均利润:
13.77 USD
平均损失:
-24.59 USD
最大连续失误:
6 (-209.19 USD)
最大连续亏损:
-209.19 USD (6)
每月增长:
22.83%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
25.59 USD
最大值:
317.19 USD (44.99%)
相对跌幅:
结余:
43.40% (317.19 USD)
净值:
29.72% (116.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|227
|USDJPYm
|1
|BTCUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|405
|USDJPYm
|-46
|BTCUSDm
|-6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|322K
|USDJPYm
|-242
|BTCUSDm
|-63K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
