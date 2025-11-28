СигналыРазделы
Sunflower

Yong Jin Li
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 151%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
154 (68.14%)
Убыточных трейдов:
72 (31.86%)
Лучший трейд:
75.96 USD
Худший трейд:
-104.07 USD
Общая прибыль:
2 088.94 USD (1 122 655 pips)
Общий убыток:
-1 788.98 USD (829 792 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (236.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
236.55 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
43.01%
Макс. загрузка депозита:
34.83%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
147 (65.04%)
Коротких трейдов:
79 (34.96%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
13.56 USD
Средний убыток:
-24.85 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-209.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-209.19 USD (6)
Прирост в месяц:
54.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.59 USD
Максимальная:
317.19 USD (44.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.40% (317.19 USD)
По эквити:
29.72% (116.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 225
USDJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 346
USDJPYm -46
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 293K
USDJPYm -242
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.96 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +236.55 USD
Макс. убыток в серии: -209.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.25 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 02:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.29 08:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.29 08:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
