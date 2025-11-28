- Прирост
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
154 (68.14%)
Убыточных трейдов:
72 (31.86%)
Лучший трейд:
75.96 USD
Худший трейд:
-104.07 USD
Общая прибыль:
2 088.94 USD (1 122 655 pips)
Общий убыток:
-1 788.98 USD (829 792 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (236.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
236.55 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
43.01%
Макс. загрузка депозита:
34.83%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
147 (65.04%)
Коротких трейдов:
79 (34.96%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
13.56 USD
Средний убыток:
-24.85 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-209.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-209.19 USD (6)
Прирост в месяц:
54.12%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.59 USD
Максимальная:
317.19 USD (44.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.40% (317.19 USD)
По эквити:
29.72% (116.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|225
|USDJPYm
|1

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|346
|USDJPYm
|-46

500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K

500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K

500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|293K
|USDJPYm
|-242

250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M

250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M

250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
