- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
47 (69.11%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (30.88%)
En iyi işlem:
75.96 USD
En kötü işlem:
-59.70 USD
Brüt kâr:
748.42 USD (428 906 pips)
Brüt zarar:
-435.82 USD (247 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (149.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.20 USD (10)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.88
Alış işlemleri:
49 (72.06%)
Satış işlemleri:
19 (27.94%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
4.60 USD
Ortalama kâr:
15.92 USD
Ortalama zarar:
-20.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-46.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.70 USD (1)
Aylık büyüme:
154.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.59 USD
Maksimum:
108.44 USD (31.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
