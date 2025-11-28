- Crescimento
Negociações:
243
Negociações com lucro:
163 (67.07%)
Negociações com perda:
80 (32.92%)
Melhor negociação:
75.96 USD
Pior negociação:
-104.07 USD
Lucro bruto:
2 200.65 USD (1 170 305 pips)
Perda bruta:
-2 019.28 USD (961 844 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (236.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
236.55 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
41.47%
Depósito máximo carregado:
34.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.54
Negociações longas:
158 (65.02%)
Negociações curtas:
85 (34.98%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
13.50 USD
Perda média:
-25.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-209.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-209.19 USD (6)
Crescimento mensal:
-12.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.59 USD
Máximo:
334.36 USD (47.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.96% (334.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.72% (116.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|241
|USDJPYm
|1
|BTCUSDm
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|234
|USDJPYm
|-46
|BTCUSDm
|-6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|272K
|USDJPYm
|-242
|BTCUSDm
|-63K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
92%
0
0
USD
USD
387
USD
USD
6
0%
243
67%
41%
1.08
0.75
USD
USD
46%
1:200