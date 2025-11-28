- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
243
利益トレード:
163 (67.07%)
損失トレード:
80 (32.92%)
ベストトレード:
75.96 USD
最悪のトレード:
-104.07 USD
総利益:
2 200.65 USD (1 170 305 pips)
総損失:
-2 019.28 USD (961 844 pips)
最大連続の勝ち:
11 (236.55 USD)
最大連続利益:
236.55 USD (11)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
41.47%
最大入金額:
34.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.54
長いトレード:
158 (65.02%)
短いトレード:
85 (34.98%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
0.75 USD
平均利益:
13.50 USD
平均損失:
-25.24 USD
最大連続の負け:
6 (-209.19 USD)
最大連続損失:
-209.19 USD (6)
月間成長:
-12.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.59 USD
最大の:
334.36 USD (47.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.96% (334.36 USD)
エクイティによる:
29.72% (116.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|241
|USDJPYm
|1
|BTCUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|234
|USDJPYm
|-46
|BTCUSDm
|-6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|272K
|USDJPYm
|-242
|BTCUSDm
|-63K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +75.96 USD
最悪のトレード: -104 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +236.55 USD
最大連続損失: -209.19 USD
