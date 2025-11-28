- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
47 (69.11%)
Loss Trade:
21 (30.88%)
Best Trade:
75.96 USD
Worst Trade:
-59.70 USD
Profitto lordo:
748.42 USD (428 906 pips)
Perdita lorda:
-435.82 USD (247 188 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (149.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.20 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
49 (72.06%)
Short Trade:
19 (27.94%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
4.60 USD
Profitto medio:
15.92 USD
Perdita media:
-20.75 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-46.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.70 USD (1)
Crescita mensile:
154.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.59 USD
Massimale:
108.44 USD (31.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|313
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|182K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.96 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +149.20 USD
Massima perdita consecutiva: -46.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni