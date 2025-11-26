- 成长
交易:
173
盈利交易:
134 (77.45%)
亏损交易:
39 (22.54%)
最好交易:
31.44 USD
最差交易:
-68.41 USD
毛利:
586.34 USD (31 024 pips)
毛利亏损:
-471.59 USD (32 898 pips)
最大连续赢利:
21 (41.36 USD)
最大连续盈利:
66.17 USD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
87.53%
最大入金加载:
30.37%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.44
长期交易:
153 (88.44%)
短期交易:
20 (11.56%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
4.38 USD
平均损失:
-12.09 USD
最大连续失误:
5 (-177.84 USD)
最大连续亏损:
-177.84 USD (5)
每月增长:
1.15%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
134.89 USD
最大值:
260.94 USD (2.58%)
相对跌幅:
结余:
2.58% (260.81 USD)
净值:
1.84% (184.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|NZDCAD
|10
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|7
|XAGUSD
|5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|128
|NZDCAD
|19
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|7
|XAGUSD
|-47
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3.2K
|NZDCAD
|983
|AUDCAD
|589
|AUDNZD
|669
|XAGUSD
|-942
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.44 USD
最差交易: -68 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +41.36 USD
最大连续亏损: -177.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This is GOLD!
Use the following relation: Leverage 1:100; Balance $5.000; Lots 0.01
Use the following relation: Leverage 1:100; Balance $5.000; Lots 0.01
