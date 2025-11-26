- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
15.92 USD
Worst Trade:
-9.08 USD
Profitto lordo:
44.22 USD (3 300 pips)
Perdita lorda:
-22.25 USD (1 326 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (8.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.92 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
86.76%
Massimo carico di deposito:
9.73%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.40
Long Trade:
13 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
4.91 USD
Perdita media:
-5.56 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.14 USD (2)
Crescita mensile:
0.22%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
9.17 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.84% (184.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.92 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.73 USD
Massima perdita consecutiva: -9.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This is GOLD!
Use the following relation: Leverage 1:100; Balance $5.000; Lots 0.01
Use the following relation: Leverage 1:100; Balance $5.000; Lots 0.01
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
92%
13
69%
87%
1.98
1.69
USD
USD
2%
1:100